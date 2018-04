Magnata chama diamante azul de US$9 mi de 'Estrela de Josephine'

Joseph Lau Luen-Hung deu o lance vencedor na semana passada pelo telefone para o diamante, que atingiu o maior preço por quilate já pago por uma joia em um leilão e o preço recorde já pago por um único diamante azul em todo o mundo.

"Mr. Lau já exerceu seu direito em nomear o diamante, que agora é conhecido por 'Estrela de Josephine'", disse a casa de leilão.

A pedra azul de formato retangular pesa 7,03 quilates, tem aproximadamente o tamanho de uma pequena moeda, e foi a mais rara a ingressar no mercado internacional este ano.

David Bennett, presidente do departamento de joias da Sotheby's na Europa e no Oriente Médio, disse a jornalistas após conduzir a venda do dia 12 de maio em Genebra: "Eu espero que a joia seja usada, é uma pedra tão bonita".

Lau é presidente da Chinese Estates, uma das principais construtoras de Hong Kong.

(Reportagem de Stephanie Nebehay)