Mágico Criss Angel escapa de caixa de cimento em NY

O ilusionista americano Criss Angel aparentemente escapou, nesta terça-feira, 5, de uma caixa de cimento suspensa acima de Times Square, em Nova York, depois de a caixa ter caído ao chão, sem que ninguém o visse saindo dela. Angel, de 39 anos, passou 24 horas em uma caixa transparente revestida de cimento, enquanto fãs e jornalistas o observavam. A caixa foi suspensa 12 metros acima do chão em um estacionamento ao lado da Times Square. Centenas de pessoas se reuniram para assistir à fuga, e um telão mostrava Angel no interior da caixa, chutando suas paredes e colocando as mãos à cabeça, desanimado. Quando um relógio que marcava a contagem regressiva chegou ao zero, a caixa caiu ao chão. Enquanto organizadores pediam calma aos fãs e paramédicos presentes, Angel apareceu sobre o andaime que suportava o telão, acenando para a multidão e colocando as mãos no peito. Boa parte da multidão aplaudiu, mas algumas pessoas foram ouvidas perguntando se ele estava realmente dentro da caixa. "Eu estava dentro dela quando caí. Essa é a verdade", disse Angel à Reuters, acrescentando que as pessoas deveriam perguntar como ele chegou da caixa caída para o topo do andaime. A façanha era para chamar a atenção do público para a terceira temporada do programa Mindfreak, de Angel, que começará a ir ao ar no canal a cabo americano A&E na noite desta terça-feira. Angel disse que o primeiro episódio vai revelar como ele escapou da caixa. Angel iniciou sua carreira de mágico quando ainda era adolescente, em Nova York, e chamou a atenção do público em 2005 com seu programa, que já incluiu cenas de levitação, andar sobre a água e deitar sobre uma cama de pregos, enquanto um veículo passa sobre ele. Após sua façanha, Angel voltou-se para uma câmera de TV para dizer a "minha pessoa muito especial" - a atriz Cameron Diaz - que a ama. As revistas de fofocas vêm especulando sobre um romance entre eles, depois de terem sido vistos juntos em Las Vegas.