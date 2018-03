Magia do musical 'Peter Pan - Todos Podemos Voar' chega a SP

Mais um musical chega a São Paulo neste final de semana. Mas, desta vez, com crianças como público-alvo. Trata-se do musical Peter Pan - Todos Podemos Voar, que entra em cartaz Credicard Hall, em São Paulo. Baseado na obra do escritor escocês J. M. Barrie, a narrativa discorre sobre o menino que não perde a infância e vive na Terra do Nunca, onde prevalece a magia e muitas emoções. Isso porque sua chegada à ilha desperta a ira do clássico Capitão Gancho. No Brasil, a peça chega estrelada pelo ator Leonardo Miggiorin, e uma trupe de mais 28 atores no elenco. Os diretores criativos do espetáculo são os argentinos Ariel del Mastro (diretor) e Gustavo Carrizo (coreógrafo associado). Além de Miggiorin, que interpreta Peter Pan, o elenco, escolhido após três meses de audições, traz ainda, entre os protagonistas: Gabriela Petry, como a fadinha Wendy e Felipe Carvalhido, no papel do vilão Capitão Gancho. Montado originalmente em Buenos Aires, onde esteve em cartaz em 2004, o musical chega ao Brasil após ter sido assistido por mais de 120 mil espectadores. Mesmo tendo referências originais da montagem argentina, o diretor Ariel del Mastro aposta numa cara brasileira para o espetáculo. "Vamos buscar uma identidade, sob o ponto de vista local, sobretudo na música e coreografia", afirma. Além da adaptação para o português, por meio do expert Claudio Botelho, o espetáculo traz muitos efeitos visuais, inclusive vôos em palco, e teve a trilha sonora também repensada nos gostos brazucas. "Todos os elementos musicais e coreógrafos foram transformados a partir de referências brasileiras, como Olodum, Marcelo D2 e o Rap", afirma o diretor musical, Miguel Briamonte. Origem A primeira montagem de Peter Pan ou O menino que não queria crescer aconteceu em Londres, em 1904, no Duke Of York Theatre. Desde então, tornou-se uma das peças mais apresentadas e adaptadas a partir de um conto infantil. O misto de aventura e emoção, sob a ótica de um menino que buscou a infância eterna, agrada em cheio crianças, jovens e adultos. A temporada em São Paulo se encerra no dia 16 de setembro. Peter Pan. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955. Estréia hoje. Temporada: quintas e sextas, às 20h30, sábados e domingos, às 11h, 14h e 17h. Ingressos: de R$ 50,00 a R$ 150,00. Informações: (11) 6846-6010. Em cartaz até 16 de setembro.