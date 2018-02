Maggie Smith rouba a cena

1. Nos efeitos em 3D. Este é o primeiro e único filme da série totalmente filmado com essa tecnologia. As cenas de batalha, feitiços e magias ganham literalmente outra dimensão.

2. Na performance do ator Alan Rickman. É dele o grande destaque deste último episódio da série. Rickman está impecável no papel do complexo Severus Snape.

3. Na cena em que Hermione se transforma em Belatriz Lestrange (Helena Bonham-Carter). Em vez de Emma Watson ser maquiada e "transformada" em Belatriz, a própria Bonham-Carter interpretou "Hermione dentro do corpo de Belatriz". "Tinha de passar a sensação de desconforto que Hermione sentiu ao se ver como a má Belatriz. Filmamos Ema fazendo a mesma cena e depois eu estudei horas e horas seus movimentos e expressões", explicou Helena.

4. Em Minerva McGonagall e Neville Longbottom, interpretados por Maggie Smith e Matthew Lewis respectivamente. A dupla de professores rouba a cena na batalha em Hogwarts.

5. Nas unhas e na maquiagem de Voldemort. A preparação para o personagem exigiu que o ator Ralph Fiennes raspasse a cabeça todos os dias e passasse duas horas se preparando. Fiennes afirmou em entrevista à revista Newsweek que não sentirá falta do personagem, mas que o entende. "O jovem Voldemort era órfão e negou qualquer tipo de afeto dos pais ou o amor, então ele era isolado desde muito cedo."

6. No brinde de despedida. Na sessão à meia-noite de hoje, serão distribuídos óculos 3D comemorativos, no mesmo formato dos que Harry usa.