Máfia siciliana é tema da novela 'Poder Paralelo' Tony Castellamare (Gabriel Braga Nunes), o protagonista de Poder Paralelo, novela que a Record põe no ar amanhã, às 22h30, está metido até os cabelos (agora alisados) com a máfia siciliana. Dentro de alguns capítulos, o telespectador passará a suspeitar de que ele talvez seja agente do Departamento Antidrogas Americano, o DEA, infiltrado no narcotráfico.