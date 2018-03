Mafalda ganha escultura em bairro de Buenos Aires

Buenos Aires homenageará o desenhista Quino com uma escultura de Mafalda, seu mais famoso personagem, que será inaugurada em 30 de agosto em frente ao prédio onde seu criador viveu, do bairro de San Telmo, confirmou nesta quarta-feira, 18, o autor da obra.

"Estou dando os últimos retoques na escultura. No dia 30 vai ser colocada, estou com o polido da peça e tenho que terminar de pintar o banco no qual estará", disse o escultor Pablo Irrgang, encarregado de dar vida "tridimensional" à menina de tinta chinesa e papel que detestava sopa.

A escultura da personagem será instalada na porta do prédio onde morou Joaquín Salvador Lavado, mais conhecido como Quino, e que o artista escolheu como cenário para muitas das cenas de sua mais célebre história em quadrinhos.

A obra, que respeita o tamanho natural de uma menina como Mafalda, obteve a aprovação de Quino, que visitou a oficina de Irrgang algumas vezes durante o processo criativo.

"Quino gostou. Estava contente e me recomendou um par de ajustes de detalhes. O trato era que eu faria a obra, mas com a supervisão dele, para que ficasse conforme", explicou o artista, que começou a trabalhar na obra em maio.