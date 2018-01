Maestro italiano Claudio Abbado morre aos 80 anos

Tido como o maior regente do mundo pelo Financial Times, Abbado foi cerimonialmente nomeado um senador italiano vitalício pelo presidente Giorgio Napolitano em agosto do ano passado.

Abbado foi diagnosticado com câncer em 2000, mas três anos depois formou a orquestra de Lucerna, pessoalmente selecionando cada um da maior parte dos membros.

O maestro sucumbiu a outro surto da doença em maio de 2010, forçando o La Scala a cancelar os concertos que ele teria que conduzir.

Alexander Pereira, que assumirá o cargo como gerente do La Scala em 2015, disse a um jornal austríaco em junho do ano passado que Abbado estava entre seus dois candidatos ideais para assumir o cargo de diretor musical do teatro.

(Reportagem de Sara Rossi e Isla Binnie)