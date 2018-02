Maestro espanhol bate recorde Diretor de orquestra espanhol, Joan Garcés, de 98 anos, conquistou seu terceiro recorde no Guinness. No dia 14 de outubro, ele bateu sua própria marca ao ser considerado o regente de bandas com a carreira mais longa do mundo, com seu trabalho à frente da Jovem Banda Sinfônica no Palau de la Música de Valência. Seu primeiro reconhecimento ocorreu quando Garcés tinha 92 anos e entrou para o Livro Guinness dos Recordes por conduzir bandas durante 67 anos. Em 2011, bateu sua marca com a Banda Municipal de Valência, fato que ocorreu novamente este ano. Garcés nasceu em 1914 em Benifairó de les Valls e vive em Faura. / EFE