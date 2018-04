Maestro encerra seu ciclo Mahler

A consistência ao longo de todos esses anos chama a atenção: no Adagio, Boulez, acusado de interpretações cerebrais demais, mantém a marca de suas leituras das sinfonias do compositor, com uma atenção aos detalhes que muitas vezes torna tediosa e antisséptica a escuta.

Já nas canções, o resultado é mais cativante. Aqui, o cuidado excessivo com a construção formal leva o acompanhamento orquestral em direção a uma clareza de texturas que o faz dialogar com a voz ao mesmo tempo em que dá aos solistas primazia. A escolha funciona por conta dos cantores convocados para o registro: a meio-soprano Magdalena Kozena e o barítono Christian Gerhaher. Ela tem um timbre escuro; ele é um barítono leve, de cores claras. O resultado são leituras repletas de contraste, em que cada canção surge como um mundo à parte, ao mesmo tempo em que dialogam entre si, retratando de maneira convincente o universo dos textos que marcaram profundamente o jovem Mahler.

DES KNABEN WUNDERHORN

Pierre Boulez

Orquestra

da Filadélfia

DG/R$ 62