Mãe tigre contra os pais ''politicamente corretos''

No início do ano, Amy Chua causou um furacão na mídia norte-americana ao relatar, no livro Grito de Guerra da Mãe Tigre, suas experiências como mãe de duas adolescentes. Filha de imigrantes chineses, determinados a criar filhos de sucesso (Chua e suas irmãs possuem diplomas de Harvard e Yale; a mais jovem tem síndrome de Down e é bicampeã paraolímpica de natação), o script maternal da autora não poderia ser diferente: horas de estudo escolar, prática de instrumentos e um padrão de excelência altíssimo fizeram a rotina das suas meninas.

O livro passou cinco semanas entre os best-sellers do New York Times. Das suas partes mais suculentas, consideradas abomináveis pela maioria da crítica norte-americana, a autora rejeita um cartão de aniversário feito por sua filha de 3 anos por achar que o desenho está malfeito. "As pessoas não compreenderam o humor do livro. Eu o escrevi pensando em Fogo Pálido, de Nabokov, uma narrativa cômica, em que eu era uma personagem do livro", explica a autora, que é professora de Direito em Yale e tem feito uma série de entrevistas para, diz ela, esclarecer os mal-entendidos. "O problema foi que o primeiro artigo vinha com o nome do livro e o subtítulo "como as mães chinesas são superiores às americanas", conta.

Para Chua, o incêndio que provocou uma matéria da New Yorker, editoriais do New York Times e transformou a autora em capa da Time pisou em dois calos americanos: a competição com a China e o modelo de maternidade politicamente incorreto.

O livro relata diversos episódios como o do cartão de aniversário. Em um deles, Chua ameaça mandar a boneca de sua filha para um brechó, em outro, a chama de "lixo" por não conseguir tocar piano apropriadamente. "Os valores da América têm mudado. Pense nos pais da Grande Depressão. Você acha que eles deixavam seus filhos brincarem o dia inteiro? Você acha que eles davam presentes e elogios toda vez que as crianças faziam algo bom? Nós somos tão politicamente corretos e frouxos com nossas crianças. Sempre recebo e-mails que dizem que eu abuso das minhas filhas. Fazê-las estudar piano e violino é abusar? Não, abusar é bater, trancá-las em um armário, como acontece em diversas partes do mundo", completa.

A forma xiita de criar as duas chega a um clímax em que Chua percebe que não pode ser tão dura com as meninas. A mais jovem dobra sua mãe e consegue deixar de lado o violino depois de uma catarse na Praça Vermelha. Mas, para dar crédito a Chua, Sophia, sua mais velha, chega a tocar no Carnegie Hall e recentemente entrou em Harvard.

GRITO DE GUERRA DA MÃE TIGRE

Autora: Amy Chuá

Tradutora: Adalgisa Campos da Silva

Editora: Intrínseca

(240 págs., R$ 29,90)