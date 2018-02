Mãe de Jackson processa AEG

A mãe de Michael Jackson entrou ontem com um processo contra a produtora AEG, responsável pela última turnê do músico, que morreu em 2009. Ela acusa a empresa de ser omissa com a saúde do filho e de não ter proporcionado tratamento adequado. Katherine Jackson ressalta que a produtora não supervisou o trabalho do médico Conrad Murray - acusado de homicídio involuntário de Michael. Ela ainda acusa a AEG de pressionar o astro e de ter se apropriado dos lucros dos direitos autorais de Jackson. A produtora negou as denúncias e disse que destinava US$ 150 mil mensais à saúde de Michael. A audiência será dia 18 de outubro em Los Angeles. / AP