Mãe de Anna Nicole Smith é contra enterro nas Bahamas A mãe de Anna Nicole Smith, que estava afastada de sua filha, pediu a um tribunal de apelações da Flórida nesta segunda-feira que derrube a decisão tomada por um tribunal na semana passada, autorizando o enterro da ex-modelo da Playboy nas Bahamas. Um advogado da mãe, Virgie Arthur, registrou uma petição de emergência junto ao 4o Tribunal de Apelações de West Palm Beach para impedir que o guardião da filha de 5 meses de idade de Anna Nicole, indicado pelo tribunal, leve os restos mortais da modelo às ilhas, onde Anna Nicole Smith passou seus últimos meses de vida. Virgie Arthur quer que Anna Nicole seja enterrada no Texas, seu Estado natal. "É uma emergência porque, uma vez que um corpo é trasladado, isso é definitivo", disse a advogada de Arthur, Roberta Mandel. "Mesmo que o tribunal decidisse analisar o caso mais tarde, não haveria mais restos mortais." A apelação visa derrubar a decisão anunciada na quinta-feira pelo juiz Larry Seidlin, do Condado de Broward, após uma audiência carregada de emoção e que durou uma semana, realizada para determinar quem tem o direito de enterrar a ex-dançarina de topless e viúva de um bilionário. A morte repentina de Anna Nicole Smith, em 8 de fevereiro, em um hotel-cassino da Flórida, desencadeou uma batalha legal sobre o corpo e a custódia da filha de Smith, Dannielynn. O juiz Seidlin decidiu que a filha de Smith é sua herdeira legal e ordenou que os restos mortais de Smith fossem entregues ao advogado Richard Milstein, de Miami, que foi nomeado guardião de Dannielynn para proteger os direitos do bebê durante os procedimentos judiciais. Milstein disse que estava preparando o enterro de Anna Nicole Smith nas Bahamas, ao lado do túmulo de seu filho Daniel, que morreu no ano passado. Uma audiência estava prevista para esta segunda-feira, nas Bahamas, para analisar a declaração de um ex-namorado de Smith, Larry Birkhead, que afirma ser o pai biológico de Dannielynn. A certidão de nascimento da criança cita como seu pai o advogado e companheiro de longa data de Anna Nicole Smith, Howard K. Stern. A herança de Smith pode acabar valendo milhões de dólares se seus herdeiros vencerem uma batalha legal em torno da herança do falecido marido da modelo, o bilionário J. Howard Marshall.