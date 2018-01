Mãe de Anna Nicole Smith culpa drogas pela morte da filha Vergie Arthur, a mãe da ex-coelhinha da Playboy Anna Nicole Smith, culpa as drogas pela morte repentina de sua filha. Anna Nicole, ex-modelo de 39 anos que ficou famosa como a viúva do magnata do petróleo J. Howard Marshall II, foi encontrada inconsciente por seu marido e advogado, Howard K. Stern, em um hotel de Hollywood onde estava hospedada. "Eu acho que ela ingeriu muitas drogas, assim como o Danny (filho da modelo que morreu no fim de ano passado)", desabafou Vergie ao programa da rede ABC Good Morning America, nesta sexta-feira. "Eu tentei alertá-la sobre o perigo de consumir drogas e as pessoas com quem ela andava. Ela não me escutou. Estava drogada demais". No mesmo dia em que a mãe fez as declarações, o site Splash News, especializado em fotos que "flagram" celebridades, divulgou uma imagem de Anna Nicole desmaiada no chão do Seminole Hard Rock Hotel & Casino, que seria a última ou uma das últimas tiradas da ex-coelhinha viva. O marido de Anna Nicole, Howard K. Stern, disse que a mulher sentia febre há dias e ainda estava deprimida com a morte de Daniel, seu filho de 20 anos, que ingeriu doses letais de metadona e antidepressivos. Ele morreu apenas três dias após o nascimento da irmã, Dannielynn Hope. Na quinta-feira, autoridades disseram que Anna Nicole foi encontrada inconsciente por sua enfermeira no quarto do Seminole Hard Rock Hotel & Casino e ligou imediatamente para a polícia. A ex-modelo chegou a ser levada para um hospital, mas morreu antes de ser atendida. Edwina Johnson, chefe do departamento de investigação que pretende descobrir a causa da morte de Anna Nicole, disse que a autópsia será concluída nesta sexta-feira, mas os resultados finais podem ser divulgados somente daqui a algumas semanas, segundo o médico que cuida do caso, Jose Perper. Polêmica Anna Nicole Smith - nome artístico de Vickie Lynn Hogan - enfrentou uma longa batalha judicial com a família de J. Howard Marshall II em torno da herança do ex-marido. O magnata morreu em 1995, 14 meses após o casamento. Ela decidiu entrar na Justiça para exigir a metade da fortuna do magnata, avaliada em US$ 1,6 bilhão. O dinheiro teria sido uma promessa do bilionário, quando, aos seus 90 anos, conheceu a voluptuosa loira em um cabaré de Houston, e a pediu em casamento. A dançarina, com 26 anos, fazia shows de top less, e aceitou a proposta. Ela, contudo, não foi listada no testamento de Marshall, que, ao morrer, deixou todas as ações de suas empresas e o resto de seu patrimônio para seu filho adotivo, Pierce, 61 anos. Em 2002, Anna Nicole conseguiu na Justiça de Houston o direito a receber US$ 88 milhões (US$ 44,2 milhões em compensação e a mesma quantia em ?punição?) no processo que movia por calúnia e difamação contra Pierce. Mas, a ex-coelhinha da Playboy recusou a decisão, alegando ainda ter direito a receber mais US$ 30 milhões da fortuna. Depois da batalha judicial, Anna Nicole se envolveu no ano passado em uma nova polêmica. Dessa vez, sobre a paternidade de sua filha, Dannielynn. Larry Birkhead, ex-namorado da estrela, entrou na Justiça exigindo um teste de paternidade, pois ele acreditava ser o pai da criança. Anna Nicole sempre insistiu, no entanto, que o pai de Dannielynn era seu marido. Matéria alterada às 12h40