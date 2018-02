Madsen, um durão de coração mole

Federal estreia nos cinemas no fim de outubro, após Tropa de Elite 2. Mais que um filme de ação, Castro quis fazer um filme para tratar de ética e construir um tipo de herói brasileiro, o policial, sugestivamente chamado de Vital, que Carlos Alberto Riccelli interpreta. Michael Madsen faz o agente norte-americano do DEA que vem ao Brasil para ajudar no combate ao tráfico e se envolve com traficantes.

Madsen não encarou o personagem como "vilão", mas como um homem "no meio de conflitos que o ultrapassam". Ele conta porque aceitou o papel - City of God (Cidade de Deus) me marcou. Sou um gringo ignorante, mas seu país sempre me fascinou. Vim filmar aqui com a curiosidade de que quem talvez pudesse decifrar um enigma."

E ele decifrou? "Fiquei pouco tempo em Brasília, mas aprendi muito sobre a generosidade e alegria do povo." Brasília tem fama de corrupta, é chamada de "capital do pó". O personagem dele se corrompe. O que Michael Madsen pensa disso? "A corrupção não é exclusividade de vocês. É internacional."

Sobre o governo de Barack Obama, diz: "As coisas na América estavam realmente confusas. Obama se esforça, mas é muito difícil consertar tamanho estrago." E vai além - "Os que armaram tudo isso devem ter pensado: "Vamos deixar o "black guy" tentar." Ele não vai conseguir e nós voltaremos mais fortes." Ator de Quentin Tarantino (Cães de Aluguel) e Olivier Assayas (Boarding Gate), Madsen se assume como um durão de coração mole. Nos bastidores do festival, virou Mr. Nice Guy.