Madre Teresa sentiu vazio, diz arcebispo de Calcutá A Madre Teresa sentiu um "vazio" como qualquer humano e as cartas reveladoras que ela trocou com colegas demonstram sua humildade, disse o Arcebispo de Calcutá, onde a freira passou a maior parte de sua vida. Um livro com cartas escritas pela Madre Teresa de Calcutá revelou que ela foi profundamente atormentada a respeito da fé e sofreu períodos de dúvidas em relação a Deus. "Apesar de enfrentar o lado negativo da vida, ela persistiu no seu caminho para a santidade, tamanha era sua grandeza", disse à Reuters o reverendo Lucas Sircar, que conviveu durante décadas com a freira. O livro a ser lançado no dia 4 de setembro chama-se "Mother Teresa: Come Be My Light" e é uma coleção de cartas escritas para colegas e superiores durante 66 anos e foi compilado por um defensor de sua canonização. Em 1956, em uma das cartas, ela escreveu: "Tanta falta de Deus e anulada -- vazio -- sem fé -- sem amor -- sem entusiasmo." Pessoas que conviveram com a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 1979 disseram que ela superou "vazios" e "dúvidas" e manteve a disseminação da mensagem de Deus e amor aos pobres até morrer, em 1997, aos 87 anos. "Todo mundo em certo ponto sente algum tipo de vazio, escuridão ou vazio, que é o lado mais escuro desta pessoa", disse Sircar. "Apesar de todas as tentações, ela passou por tudo e com humildade compartilhou seu lado mais fraco com outras pessoas em suas cartas." A freira Católica Romana de origem armênia dedicou a vida ao serviço aos doentes, pobres e moribundos na Índia, especialmente em Calcutá, onde fica a central da ordem Missionárias da Caridade, que ela fundou em 1950. Ela foi beatificada em 2003, mas ainda não foi canonizada pelo Vaticano. A ordem das Missionárias da Caridade em Calcutá recusou-se a comentar as cartas ou a fé da Madre Teresa. Seu médico, Tarun Kumar Praharaj, disse que nos últimos dias de vida a freira afirmou que via Deus em todas as partes. "Ele sempre me pedia para ajudar os pobres e dizia que estava bem, mas na verdade não estava, e queria ajudar uma criança doente mesmo na cama do hospital", disse o cardiologista. Sunita Kumar, ativista social que conviveu com a Madre Teresa durante muitos anos, disse que a freira tinha fé tremenda em Deus e que as cartas revelam apenas o seu "ser natural". "Acima de tudo, a Madre Teresa era como qualquer outro humano que durante uma crise deseja ver Deus", disse Kumar.