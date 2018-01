A cantora Madonna continuou nesta terça-feira, 8, sua visita aos bairros da cidade de Mumbai, na Índia. Madonna, está no país acompanhada do marido, o diretor de cinema britânico Guy Ritchie, e seus filhos Rocco e David. Foto: Reuters Segundo fontes citadas pelo jornal The Times of India, a cantora ficou "fascinada" com os ritmos indianos e está pensando em incorporar algumas canções a seu próximo disco.