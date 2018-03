Madonna viaja pelo Malavi, antes de decisão sobre adoção

A cantora Madonna está viajando pelo Malavi, antes de um juiz decidir ainda nesta semana sobre seu pedido para adotar uma garota do país. Um comboio da estrela pop seguiu até o aeroporto da capital Lilongwe, na tarde desta quarta-feira, 1.

As três crianças de Madonna estão com ela no país sul-africano, entre eles David, de 3 anos, nascido no Malavi. Não foi informado se a família estava no avião com a cantora.

Na terça-feira, Madonna confirmou que a garota, chamada Chifundo, que significa "piedade", de 4 anos.

Os críticos acusam Madonna de usar sua fama e dinheiro para apressar os processos de adoção. A artista afirma ter seguido o procedimento padrão. As informações são da Associated Press.