Madonna viaja pelo Malavi antes de adotar menina A cantora Madonna está viajando pelo Malavi, país sul-africano, antes de um juiz decidir ainda nesta semana sobre seu pedido para adotar uma menina malauiana. Um comboio com a estrela pop seguiu hoje até o aeroporto da capital Lilongwe. Os três filhos de Madonna estão com ela no país, entre eles David Banda, de 3 anos, nascido no Malavi. Não havia sido informado se a família estava no avião com a cantora.