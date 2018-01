Madonna vai lançar pedra fundamental de escola no Malaui

A cantora, que adotou duas crianças do país do sul da África, deve chegar no domingo e assistir à cerimônia em Lilongue na segunda-feira, na qual será colocada a pedra fundamental. A expectativa é que a escola custe cerca de 15 milhões de dólares.

"Ela pretende se reunir com o presidente Bingu wa Mutharika, e juntos eles deitarão a pedra fundamental de sua escola para meninas que custará milhões de dólares", disse na quinta-feira um funcionário da organização, que não deu seu nome.

Uma epidemia de Aids deixou mais de 1 milhão de crianças órfãos no país pobre de 13 milhões de habitantes.

O governo do Malaui foi criticado depois de Madonna ter adotado um menino de 13 meses, David Banda, em 2006. Críticos acusaram as autoridades de darem tratamento especial à estrela, passando por cima das leis nacionais que proíbem a adoção de crianças por pessoas não residentes no país.

Em junho deste ano a Suprema Corte do Malaui revogou uma decisão de uma corte inferior em abril que não autorizara Madonna a adotar uma menina de 4 anos, Mercy James, porque a cantora não é residente no país.

Madonna se divorciou no ano passado do cineasta britânico Guy Ritchie, com quem tem um filho, Rocco. Ela também tem uma filha, Lourdes, fruto de seu relacionamento com o personal trainer Carlos León.

(Reportagem de Mabvuto Banda)