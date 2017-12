Madonna vai lançar novo álbum, 'Hard Candy', em abril

Madonna concluiu seu novo álbum, Hard Candy, pela Warner Bros, sua gravadora de longa data, e vai lançá-lo em 29 de abril, confirmou sua porta-voz, Liz Rosenberg, na terça-feira, 26. Este CD será o último lançamento de Madonna, de 49 anos, pela Warner Bros antes do início de um acordo firmado com a Artist Nation por um período de dez anos, que abrange gravações, turnês e contratos de merchandising. Hard Candy, que traz as canções Candy Store e Four Minutes, é a continuação de Confessions on a Dance Floor, que no seu lançamento, em novembro de 2007, alcançou o topo na lista dos discos pop mais vendidos nos Estados Unidos. O título e a data de lançamento foram divulgados primeiro pelo site Entertainment Weekly e os detalhes foram confirmados pela porta-voz de Madonna. A Warner Bros, do grupo Warner Music Group Corp, vai também lançar uma coletânea de sucessos da pop star.