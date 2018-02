Madonna vai a Israel para comemorar o ano novo hebraico

A cantora norte-americana Madonna irá para Israel junto com cerca de outros três mil seguidores da cabala, vertente mística do judaísmo, para celebrar o ano novo hebraico, que se inicia nesta quarta-feira. Os visitantes, provenientes de cerca de 20 países, participarão da Conferência Mundial do Centro Internacional pela Cabala além de fazerem visitas com guias às localidades em Israel de interesse histórico ou religioso, entre as quais as tumbas dos rabinos cabalistas na capital do misticismo em Safed, na Galiléia. Madonna é uma seguidora da filosofia mística do rabino Yehyda Ashlang e após entrar para a cabala adotou o nome hebraico de Esther. Além dela, segundo os organizadores, deverão estar presentes outras personalidades como o casal de atores Demi Moore e Ashton Kutcher, e a estilista Donna Karan.