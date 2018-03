Madonna une clima noir e canto gregoriano em show Às 23h deste domingo, Madonna abriu a turnê MDNA no Parque dos Atletas, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com a música "Girl Gone Wild". Criou um climão que misturava "O Nome da Rosa" e Dick Tracy com metralhadoras, cantos gregorianos, motéis de filme noir. Uma atmosfera de culto pagão. "Oh my God, oh my God", murmurava. Madonna começou querendo mostrar o gogó, soltando a voz. Em seguida, em momento Bond Girl, atacou de "Gang Bang".