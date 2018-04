Madonna teria pago inspetor para obter guarda de criança

A cantora americana Madonna teria feito pagamentos "inadequados" a um inspetor de Maláui responsável por determinar sua idoneidade e a de seu marido, o cineasta britânico Guy Ritchie, para adotar uma criança do país, informou nesta segunda-feira, 6, o jornal The New York Post. O jornal nova-iorquino, que repercute notícias da imprensa local do país africano, indica que a ministra da Mulher e da Infância de Maláui, Kate Kainja, impediu um inspetor de viajar ao Reino Unido para determinar se os Ritchie eram uma família adequada para a adoção. O inspetor Penstone Kilembe teria aceitado que Madonna pagasse o bilhete de avião e outras despesas para essa viagem ao Reino Unido sem a autorização governamental, acrescenta o jornal, que também traz declarações de Kainja indicando que o funcionário tornou o assunto "pessoal". Em outubro de 2006, as autoridades de Maláui concederam a Madonna, de 48 anos, e a Guy Ritchie, de 38 anos, a custódia de David Banda quando ele tinha 1 ano, e essa situação está à espera de que um tribunal do país africano conceda definitivamente a adoção. A cantora viajou em abril a Lilongwe, capital de Maláui, para supervisionar os trabalhos de construção de um centro médico para crianças no orfanato onde David Banda morava. Madonna também é mãe de Lourdes, de 10 anos, e Rocco, de 6 anos - o último, fruto de seu casamento com Ritchie.