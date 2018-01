Madonna será juíza de paz no novo programa de Jerry Seinfeld

A estrela do pop, que já se divorciou duas vezes - a segunda em 2008, de Guy Ritchie -, será parte do painel de famosos em "O Árbitro Matrimonial" que decidirá qual dos cônjuges é declarado vencedor de uma disputa doméstica gravada em suas próprias casas.

Madonna aparecerá junto com o comediante britânico Ricky Gervais e o americano Larry David num episódio que será gravado em Nova York na semana que vem num estúdio com audiência.

Madonna, cujo primeiro casamento foi com Sean Penn, fez poucas participações em programas de televisão sem que fosse uma entrevistada.

Os atores Alec Baldwin, Tina Fey e a estrela de "Desperate Housewives" Eva Longoria estão entre as participacões especiais no painel rotativo de famosos do "Árbitro Matrimonial," que começa no dia 28 de fevereiro nos Estados Unidos na rede de TV NBC.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esse programa marca a volta à televisão dos talentos criativos da popular série cômica norte-americana da década de 90 "Seinfeld" e é uma das peças centrais dos esforços da NBC para recuperar sua programação depois que a rede fechou o programa de Jay Leno.