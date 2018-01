Madonna será convidada de luxo na Sapucaí

A cantora americana Madonna será convidada de luxo em um dos camarotes da Marquês de Sapucaí para assistir aos desfiles das escolas de samba do próximo carnaval carioca, informou hoje o governador do estado do Rio, Sérgio Cabral.

Madonna poderá acompanhar o espetáculo no camarote do próprio governador, no dia 14 de fevereiro, o primeiro dos dois dias de desfiles das escolas do grupo especial, principal categoria do carnaval carioca, informou um porta-voz de Cabral.

A cantora estará acompanhada de seu namorado, o modelo carioca Jesus Luz, e de seus filhos no sambódromo, palco do carnaval carioca desde 1983.

Todos eles poderão acompanhar o ritmo das baterias e as espetaculares fantasias dos milhares de sambistas das escolas.

Embora os desfiles do grupo especial só se realizam nos dias 14 e 15 de fevereiro, o carnaval do Rio já envolveu a cidade com grandes festas que acontecem nos sábados e domingos desde a semana passada, enquanto as escolas cuidam dos últimos detalhes para as apresentações.

A última vez que esteve no Brasil, em novembro passado, Madonna visitou vários programas sociais em comunidades pobres e aproveitou para conhecer a família de seu namorado, Jesus Luz.