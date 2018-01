Madonna recebe permissão para adotar duas crianças do Malawi

LILONGWE - A Alta Corte do Malawi deu aprovação nesta terça-feira, 6, para a estrela do pop Madonna adotar duas crianças, elevando para quatro o número de crianças que a cantora adotou do país africano, disse uma autoridade do tribunal.

O porta-voz do judiciário do Malawi, Mlenga Mvula, disse que a cantora estava dentro do tribunal em Lilongwe quando a decisão foi dada.

"Hoje a Alta Corte tomou a decisão de que ela deve prosseguir e adotar as duas crianças", disse Mvula à Reuters. "De fato, no momento que dávamos a permissão, ela estava dentro do tribunal com seus advogados".