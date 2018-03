Madonna recebe autorização preliminar de divórcio A popstar Madonna e o cineasta Guy Ritchie receberam hoje uma autorização preliminar de divórcio que praticamente põe fim a um casamento de oito anos. Um mês e meio depois do anúncio da separação do casal, um tribunal londrino abriu hoje as portas para a formalização do divórcio. A cantora e o cineasta não estiveram presentes na audiência realizada hoje em Londres. Pelo acordo, aparentemente acertado antes da audiência, não haverá partilha de bens e os dois terão a guarda compartilhada dos três filhos que tiveram juntos. Além de Madonna e Guy Ritchie, mais 17 casais receberam autorização de divórcio na mesma audiência.