Madonna quer adotar menina, Mercy, no Malauí

Se a adoção se concretizar, o bebê de 14 meses será mais uma irmã para os três filhos da popstar norte-americana, entre eles David, cuja adoção suscitou polêmica no Malauí. Mercy vem do mesmo orfanato que David.

"O nome dela é Mercy James e ela é do orfanato Mchinji Home of Hope. Ela não tem pai nem mãe -- os dois morreram. Concluímos a avaliação ontem, para que estivesse pronta para ir ao tribunal na próxima semana", disse à Reuters um funcionário do Ministério do Gênero e Desenvolvimento Infantil.

Funcionários do tribunal confirmaram o nome da criança e disseram que Madonna ou seus representantes devem comparecer ao tribunal na próxima segunda-feira para os procedimentos de adoção. De acordo com autoridades, a expectativa é que Madonna chegue ao Malauí no fim de semana.

Alguns malauianos se opuseram à adoção de David, acusando o governo de passar por cima das leis que proíbem pessoas não residentes no país de adotar crianças no Malauí, que é gravemente atingido pela epidemia de Aids.

O jornal local Nation, em notícia publicada este mês, disse que Madonna, de 50 anos, teria comentado que amigos malauianos dela lhe disseram que David precisava de um irmão ou irmã. A popstar teria dito que consideraria a possibilidade de adotar outra criança, mas apenas se tivesse o apoio do povo do Malauí.

A vida que David está levando com a popstar global fica a mundos de distância de seu povoado natal de Lipunga, onde seus parentes comem alimentos básicos, como farinha de milho, cozidos sobre fogueiras. Seu pai, Yohane Banda, disse à Reuters que pode ver seu filho na próxima semana.

Divorciada no ano passado do diretor de cinema britânico Guy Ritchie, Madonna é uma das cantoras de maior sucesso de todos os tempos, tendo vendido mais de 200 milhões de álbuns.