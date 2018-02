Madonna prepara turnê e grande festa de 50 anos para 2008

A cantora norte-americana Madonna está planejando o lançamento de uma turnê mundial para 2008, para celebrar a chegada de seus 50 anos e de seu novo álbum, segundo fontes locais. Madonna, atualmente com 49 anos, está a poucos dias de terminar seu novo disco, que dá seqüência ao último trabalho Confessions On A Dance Floor, lançado em 2005 e de grande sucesso. O novo álbum conta com participações de Timbaland e Justin Timberlake. Dessa vez, a turnê será Madona aos 50. O aniversário da pop star acontece no dia 16 de agosto do próximo ano, época em que planeja um mega-evento musical no Central Park, em Nova York. A última turnê musical de Madonna, Confessions on a Dance Floor, traduziu-se em cerca de 50 shows por todo o mundo e trouxe US$ 35 milhões para a cantora.