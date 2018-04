Madonna poderá participar de tributo a Michael em Viena

"Esperem e verão!", disse Jermaine, um dos irmãos do falecido rei do pop, à imprensa durante entrevista coletiva na prefeitura de Viena. "Estamos muito entusiasmados, a lista cresce cada vez mais", notou. Segundo Jermaine, muitos nomes de Bollywood - a indústria de cinema da Índia - e artistas do Oriente Médio também participarão.

Os organizadores do evento prometeram divulgar novos nomes de artistas envolvidos na homenagem nesta semana, em Londres e Berlim. Sister Sledge, Akon, Angela Bassett, e o grupo juvenil alemão US5 estão entre as 13 atrações já confirmadas. Além deles, participarão a banda e os bailarinos originais do rei do pop, morto após uma parada cardíaca, aos 50 anos, no dia 25 de junho, em Los Angeles.

Todos os artistas executarão algum dos grandes sucessos de Michael, entre eles "Thriller", "Billie Jean", "Black or White" e "Bad". Vários familiares de Michael, incluindo seus filhos, devem estar presentes. A expectativa é reunir 65 mil espectadores. Uma "parte significativa" dos lucros será doado para fins humanitários, segundo o promotor de eventos Georg Kindel.