MADONNA NO TOPO DA BILLBOARD 200 Aos 53 anos, a Rainha do Pop lidera pela oitava vez a parada Billboard 200 com seu recém-lançado álbum MDNA, que bateu Tuskegee, trabalho country de Lionel Richie. O 12.º álbum de estúdio de Madonna, com predomínio de faixas dançantes, vendeu 359 mil cópias na sua primeira semana, segundo a Nielsen SoundScan, apesar dos poucos eventos promocionais com a participação da cantora e da morna recepção da crítica. É a quinta vez na carreira de Madonna que um álbum seu estreia na liderança, e ela é a segunda mulher a liderar oito vezes a lista, aproximando-se do recorde de nove lideranças de Barbra Streisand. / REUTERS