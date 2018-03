Madonna lança 'MDNA' e vem ao País O novo disco da cantora norte-americana Madonna, intitulado MDNA, tem lançamento mundial hoje. Em entrevista que ela concedeu anteontem em chat no Facebook, a pop star confirmou que sua turnê de 2012 vai incluir passagem pelo Brasil. "O Brasil é o melhor lugar para ir", ela teria dito a um internauta, completando que fará shows em outros países da América Latina. A única informação que se tem, por enquanto, é a de que Madonna vai se apresentar em dezembro em Porto Alegre. Em 2008, ela lançou o disco Hard Candy, apresentando-o, também, no País. O novo álbum, 12.º de sua carreira, passa por bases dos estilos house e tecno. / COM EFE