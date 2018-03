Madonna inicia processo para nova adoção no Malavi

A cantora norte-americana Madonna participou, nesta segunda-feira, 30, de uma sessão no tribunal de Lillongue, no Malavi, como parte do procedimento para a adoção de uma criança Malaviana. Madonna já tem um filho adotivo nacional do país. O menino David Banda foi adotado formalmente no ano passado. Desta vez, a cantora tenta adotar a menina Mercy James, de quatro anos.

Madonna chegou ao Malavi no domingo e visitou, ao lado da filha natural Lourdes, de 12 anos, uma vila onde pretende construir uma escola para meninas. A decisão judicial sobre a adoção deve ser divulgada nesta sexta-feira, 3.

Segundo a Agência de Imprensa Africana (APA), a criança é uma menina de 4 anos que se chama Mercy. Segundo declarações de Allan Chinula, advogado da artista, o objetivo da viagem é agilizar os trâmites legais da adoção da menina Mercy James, que vive num orfanato no sul do Malavi.

Por conta da visita, um grande grupo de jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas chegou nesta segunda-feira, 30, ao país africano para acompanhar os passos de Madonna, informou a APA.

Recentemente, a cantora declarou a um jornal Malavi que estava pensando em adotar outra criança, mas que queria o apoio das autoridades. Respondendo a perguntas de leitores da publicação enviadas por e-mail, a estrela do pop disse: "Muita gente, especialmente nossos amigos Malavis, dizem que David deveria ter um irmão ou uma irmã do Malavi".

Além de Lourdes e David, Madonna tem outro filho, Rocco, fruto de seu casamento com o cineasta britânico Guy Ritchie, de quem se separou no ano passado.