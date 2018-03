Madonna foi a mãe que mais trabalhou em Hollywood

Com ganhos de US$ 110 milhões em 2008, Madonna liderou a lista feita pela revista Forbes das mães mais trabalhadoras de Hollywood, seguida pelas atrizes Reese Witherspoon e Gwyneth Paltrow.

A cantora pop é mãe de três filhos e recentemente teve recusado seu pedido de adoção de uma segunda criança do Malauí. Ela ganhou US$ 105 milhões no ano passado com sua turnê e vendeu quase 1 milhão de álbuns nos EUA. Madonna também assinou vários contratos lucrativos de divulgação de produtos no ano passado, segundo a Forbes.

"Ela teve um ano incrível em 2008", disse Lauren Streib, que ajudou a compilar a lista divulgada na sexta-feira.

"Ela teve a turnê melhor de qualquer músico, com ingressos esgotados em todo o mundo. Então (sua escolha para o primeiro lugar) não foi tanto surpreendente quanto um reflexo do quão positivo foi o ano para ela."

Reese Witherspoon, que ganhou estimados US$ 24 milhões no ano passado, foi a segunda colocada na lista, seguida de perto por Gwyneth Paltrow, com vencimentos de US$ 20 milhões.

Além de sua carreira no cinema e de criar seus filhos Ava e Deacon, Witherspoon, que é divorciada do ator Ryan Phillippe, é porta-voz internacional da empresa de cosméticos Avon.

A atuação de Paltrow no blockbuster Iron Man, que arrecadou US$ 580 milhões em todo o mundo, e seu trabalho representando a Estee Lauder e a Tod's, fabricante de calçados e bolsas, a impeliram para a terceira posição na lista.

Streib disse que a lista é baseada nos ganhos estimados de mães de Hollywood que tenham pelo menos um filho. Os ganhos incluem vendas de álbuns, salários, arrecadações de bilheterias, trabalhos divulgando empresas e contratos de licenciamento.

Ela acrescentou que, para muitas mulheres que constam da lista, os contratos de divulgação de empresas representam uma parte significativa de seus ganhos.

"Isso é algo que vem acontecendo há décadas. Vemos cada vez menos modelos fazendo esse papel e mais e mais celebridades. Esse trabalho representa uma parte importante do ser celebridade", disse ela.

Mãe de três filhos, Julia Roberts, que voltou à tela grande no papel principal de Duplicidade, foi a quarta colocada na lista, enquanto o quinto lugar foi atribuído à atriz Sarah Jessica Parker, que tem um filho de seu marido, o ator Matthew Broderick.

Angelina Jolie, que tem seis filhos e conseguiu ganhar US$ 14 milhões no ano passado, foi a sexta colocada, seguida pela modelo e apresentadora de TV Heidi Klum, que está grávida de seu quarto filho.

Kate Winslet, ganhadora do Oscar de melhor atriz este ano e que tem dois filhos, e a cantora e mãe de três filhos Faith Hill também figuram na lista, que pode ser vista no site www.forbes.com.