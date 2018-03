Madonna exibe promo de novo longa, W.E.

Intitulado Seconds, será rodado no segundo semestre. Breno (Dois Filhos de Francisco) Silveira vai produzir e a qualidade das imagens está antecipadamente assegurada porque a fotografia será de Walter Carvalho. O diretor Chico Abreia vai realizar o filme com base no roteiro que ele próprio escreveu.

Existe um outro festival que corre paralelamente aqui em Berlim. Sean Penn veio participar de um jantar de gala pela paz na segunda-feira. Pouca gente notou sua presença.

E, no sábado, em salões guardados por uma segurança pesada, Madonna veio mostrar um promo de seu segundo filme como diretora, W.E. Quem viu garante que é muito interessante - o primeiro, filme dela, Filth and Wisdom, que passou anos atrás, aqui na Berlinale, era bom.

Madonna prometeu participar do lançamento nos países que comrparem seu filme. A promoção ficou mais interessante ainda.