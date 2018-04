Madonna enfrenta revés em adoção de menino do Malauí Os esforços da popstar Madonna para adotar um menino do Malauí esbarraram em um obstáculo quando um funcionário indicado por um tribunal para estudar o caso teve negada sua autorização de embarcar para a Grã-Bretanha. Um dos semanários mais lidos do Malauí informou no domingo que a ministra das Mulheres e do Desenvolvimento Infantil, Kate Kainja, negou autorização a Penstone Kilembe para viajar. Ele iria avaliar até que ponto Madonna e seu marido, o cineasta Guy Ritchie, têm condições de adotar a criança. Não foi possível contatar a ministra imediatamente para ouvir suas declarações, mas Kilembe confirmou que a ministra o impediu de fazer a viagem. Madonna levou David Banda em outubro passado, quando ele tinha 13 meses de idade, depois de seu pai, Yohane Banda, o ter deixado num orfanato em decorrência da morte de sua mulher. A Suprema Corte do Malauí indicou Kilembe para fazer duas viagens à Grã-Bretanha e se basearia no depoimento dele para decidir, em audiência a ser realizada em 2008, se Madonna pode ou não adotar o menino definitivamente. O jornal Malawi News informou que a ministra acusou Kilembe de obter uma passagem aérea e dinheiro de Madonna, sem a aprovação do governo. "Já contatamos Madonna para informar a ela que outra pessoa, não Kilembe, irá fazer sua avaliação, porque achamos que Kilembe personalizou a questão toda, sendo que outras pessoas podem ir", disse a ministra ao jornal. Kilembe desmentiu que ele teria pessoalmente pedido uma passagem aérea a Madonna. "O que isso significa é que o processo todo de adoção pode cair por terra e David pode ser enviado de volta a sua aldeia", disse Kilembe à Reuters. Justin Dzonzi, advogado de direitos humanos que liderou uma contestação judicial à adoção por Madonna encaminhada por um grupo de direitos humanos de 65 membros, também disse que a decisão da ministra pode suspender o processo de adoção. "A ministra não pode modificar as determinações da corte, mandando outra pessoa para fazer a avaliação. A corte não ouvirá ninguém a não ser a pessoa que indicou", disse ele. Dzonzi moveu a ação argumentando que as leis do Malauí proíbem adoções internacionais e que, portanto, o governo infringiu suas próprias leis ao conceder a Madonna a autorização de adoção interina.