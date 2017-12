Madonna e Katy Perry demonstram apoio a Hillary Clinton: 'votem até pelados'

Madonna usou as redes sociais para demonstrar seu apoio à candidatura de Hillary Clinton à Casa Branca. "Estou votando nua com Katy Perry! Vote Hillary. Ela é o melhor que temos! Votando nua, Série 1", afirmou nesta quarta-feira Madonna em mensagem em sua conta no Twitter que acompanhava uma imagem sua. Em outra mensagem no Twitter, Madonna indicou que respalda a ex-secretária de Estado porque é um voto "pela inteligência" e "a igualdade de direitos para as mulheres e todas as minorias".

Living For Hilary! Yes I vote for intelligence. I vote for equal rights for women and all minorities. pic.twitter.com/YxoFYm7HDL — Madonna (@Madonna) 28 de setembro de 2016

Madonna de continuidade a uma piada feita num vídeo de Katy Perry publicado na terça-feira no portal de humor Funny or Die, no qual a cantora de hits como Roar e Dark Horse pedia que as pessoas votem em 8 de novembro de qualquer maneira, até nuas.

Tanto Madonna como Katy mostraram em público em várias ocasiões sua preferência por Hillary.

Por sua vez, Katy atuou na convenção Nacional Democrata, realizada em julho, na qual Hillary foi indicada por seu partido como candidata para as eleições.