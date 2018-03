Madonna e filha se unem para criar coleção de moda

A coleção "Material Girl" estará disponível na Macy's e no site macys.com a partir do final de julho, a tempo para o novo semestre letivo, segundo comunicado no site de Madonna.

A cantora norte-americana, de 51 anos, disse que gostou muito de criar uma coleção para a rede de moda sueca H&M três anos atrás, mas foi sua filha Lourdes, apelidada Lola, que realmente quis fazer essa coleção.

"Eu estive envolvida nas reuniões de negócios, mas é Lola que está realmente fazendo o trabalho. Eu simplesmente fico no canto com meu Blackberry!", afirmou Madonna em entrevista à revista Us Weekly, que deve chegar às bancas norte-americanas na quarta-feira.

Madonna disse que o estilo da filha é "inspirado por crianças que ela vê no hip-hop e aulas de balé, influências europeias, bandas que ela escuta."

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Você poderia dizer que está no DNA -- mas eu nunca pude dizer a ela como se vestir!", afirmou Madonna.

"Ela também vem às minhas sessões de fotografia e filmagem, monta as roupas e dá suas opiniões para muitos dos meus amigos estilistas. Independentemente se é Marc Jacobs ou Stella McCartney, todos sempre perguntam o que ela acha."