Madonna e Elton John fazem finalmente as pazes

Madonna e Sir Elton John fizeram finalmente as pazes passados dois anos desde que o cantor criticou a pop star de fazer dublagens, segundo publicou nesta quarta-feira, 5, o tablóide britânico Daily Mail. Elton John foi encarregado de apresentar Madonna na premiação do ano da revista GQ Homem, em Londres, na noite passada e disse: "Este é um momento que vocês pensaram que jamais veriam". Eles se abraçaram no palco. Na cerimônia de 2004, Elton John criticou a cantora após ela ter conquistado o prêmio de melhor performance ao vivo, dizendo: "Madonna, melhor atuação ao vivo!! E desde quando dublagem é ao vivo?" Em entrevista ao Daily Mail, a estrela pop disse que recebeu um pedido de desculpas do cantor, que ainda se "ofereceu para participar das sessões de cabala".