Madonna doa dinheiro para vítimas do terremoto da Itália

A pop star norte-americana Madonna doou uma "quantia substancial" para as vítimas do terremoto que aconteceu na segunda-feira na região central da Itália, disse seu porta-voz em Londres nesta quarta-feira, 8. Segundo a agência italiana Ansa, o valor doado pela cantora foi de 500 mil libras esterlinas (cerca de R$ 1,63 milhão).

Os avós paternos da cantora moraram até 1919 na aldeia de Pacentro, perto do local mais atingido pelo terremoto, Áquila, que matou ao menos 270 pessoas. "Estou feliz em estender uma mão amiga à cidade de onde meus antepassados vieram", disse Madonna em um comunicado. "Meu coração se despedaçou junto com as famílias que perderam entes queridos ou suas casas", terminou, sem confirmar a qual local ou entidade específica doaria a quantia informada.

O prefeito de Pacento, Fernando Caparso, pediu ajuda logo após o abalo sísmico ter ocorrido. A assessora de Madonna, Liz Rosenberg, comentou que a cantora "respondeu generosamente" ao pedido. Os trabalhos das equipes de resgate, que já duram mais de 50 horas, continuarão até a próxima segunda-feira, quando terminam as celebrações pascais.