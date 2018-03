Madonna diz que sofre ataques de pânico durante shows Em entrevista à revista britânica Dazed & Confused, a cantora norte-americana Madonna revelou que, mesmo sendo veterana dos palcos, ainda sofre de ataques de pânico durante seus shows. "Existem momentos em que me sinto incrivelmente invencível, que tenho o público em minhas mãos. Depois, sofro ataques de pânico. Eu me sinto sufocada, com medo de não estar à altura das expectativas da platéia. Então, me sinto morrendo em cena", disse a popstar. Na segunda-feira, Madonna passou a integrar o seleto grupo do Hall da Fama do Rock. As informações são do Jornal da Tarde