Madonna deixa a África após fracasso em pedido de adoção

A cantora Madonna deixou o Malavi em um avião privado neste domingo, 5, depois da Justiça do país africano rejeitar o pedido de adoção de uma menina.

Seguranças bloquearam a estrada que leva ao aeroporto local depois que o comboio da cantora chegou e impediram que ela fosse filmada e entrevistada.

Madonna recorreu contra a decisão de impedir que ela adote interinamente uma garota de quatro anos chamada Mercy James. Segundo as leis do país, a recusa se deu porque ela é divorciada. Em 2006, quando ainda era casada com o diretor de cinema Guy Ricthie, ela adotou uma outra criança do país, um menino chamado David Banda.

De acordo com o advogado da pop star, Alan Chinula, ela não precisa comparecer à Suprema Corte do país durante o julgamento do recurso. O governo do Malavi apoia o pedido de Madonna e argumenta que ela é uma boa mãe. A epidemia de aids no empobrecido país africano deixou mais de 1 milhão de crianças órfãs.