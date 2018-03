Madonna continua tentando adotar uma menina do Malaui

A pop star norte-americana Madonna ainda está entusiasmada com a ideia de adotar uma segunda criança do Malaui, apesar de uma sentença judicial no país do sul da África ter negado o pedido da cantora, informou um jornal local no domingo.

Madonna perdeu um recurso contra a decisão da Alta Corte que negou seu pedido de adoção de Mercy James, 4 anos. Ela disse que deseja proporcionar educação e um ambiente familiar à menina.

"Eu quero proporcionar um lar a Mercy, um ambiente amável familiar e a melhor educação e cuidados médicos possíveis. E é o meu desejo que ela, assim como David, volte um dia ao Malaui e ajude as pessoas do seu país", disse Madonna ao jornal Nation por e-mail.

"Apesar de ter sido avisada de que não posso discutir publicamente o recurso pendente relativo ao meu desejo de adotar Mercy, eu de fato quero dizer o quanto eu estimo a ajuda que tenho recebido de pessoas do Malaui e dos meus amigos ao redor do mundo."

O governo do Malaui foi criticado após Madonna ter adotado o menino de 13 meses David Banda, em 2006, e recebeu acusações de ter dado tratamento especial à cantora no processo ao ignorar leis que proibiam não-residentes de adotar crianças.

O advogado de Madonna, Alan Chinula, já entrou com recurso contra a decisão no início deste mês, mas até a semana passada o tribunal ainda não confirmou uma data para a audiência.

Em sua decisão judicial, a juiza Esimie Chombo alertou contra adoções por celebridades, dizendo que isto poderia levar ao tráfico de crianças.

"Qualquer um pode vir ao Malaui e rapidamente planejar uma adoção que poderá ter graves consequências em cada criança que a lei procura proteger", ela disse.

Madonna entretém milhões ao redor do mundo com apresentações ousadas e de alta energia com músicas como "Material Girl" e "Papa Don't Preach" e cria controvérsias por onde passa.

A estrela, que se divorciou no ano passado do diretor de cinema britânico Guy Ritchie, é uma das mais bem-sucedidas cantoras da indústria da música, com vendas superando 200 milhões de álbuns.

(Reportagem de Mabvuto Banda)