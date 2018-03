Madonna confirma intenção de adotar menina no Malavi

A mãe da menina não era casada e morreu pouco depois de dar à luz, aos 18 anos, segundo um tio da criança, John Ngalande. Acredita-se que seu pai esteja vivo, mas tem pouco contato com a filha, disse ele.

A estrela pop também levou seu filho adotivo de 3 anos, David Banda, para visitar o orfanato em Mchinji, uma vila perto da fronteira com a Zâmbia, onde ele viveu. Anteontem, ela o levou para encontrar-se com seu pai biológico pela primeira vez desde que David deixou o Malavi, em 2006. "Madonna está comprometida em manter o atual relacionamento de David com suas raízes malauianas", disse Liz Rosenberg, agente da cantora, por e-mail.

Repercussão - Uma coalizão de organizações não-governamentais chamada Comitê Consultivo de Direitos Humanos criticou Madonna por sua tentativa de adoção, dizendo que a medida deveria ser o último recurso e que a criança precisa ser criada por sua própria família. "Mercy James é uma criança que tem parentes próximos vivos e nós pedimos que Madonna dê assistência à criança aqui", diz um comunicado do grupo.

Mas outros dizem que a adoção traria oportunidades para a menina que ela não teria em Malavi, país pobre onde 14% dos adultos estão infectados pelo vírus da aids. A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que metade das cerca de 1 milhão de crianças que perderam um ou os dois pais ficaram órfãs em razão da doença.