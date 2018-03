Madonna anuncia disco para 2012 Madonna anunciou em entrevista à emissora sueca SVT que pretende lançar um novo disco no primeiro semestre do ano que vem. A cantora divulgou também que a primeira música do novo trabalho deve ser apresentada ao público no início de 2012, entre fevereiro e março. Madonna revelou que já gravou algum material e que permanecerá trabalhando em estúdio até o final deste ano. William Orbit seria o produtor do novo disco. Ele trabalhou com Madonna em Ray of Light, de 1998. Madonna não confirmou nem desmentiu a escalação de Orbit para a produção. O último disco de Madonna, Hardy Candy, foi lançado em 2008.