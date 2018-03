Madonna ama mais a carreira que ao marido, diz irmão Na autobiografia Life With My Sister Madonna (A Vida com Minha Irmã Madonna, em tradução livre), o irmão da popstar diz que a ela realmente ama seu marido, o cineasta Guy Ritchie, mas que, ao que parece, não tanto quanto sua carreira ou a si mesma. "Espero que a Cabala ensine que ela não é o centro do universo", escreve Christopher Ciccone no livro, que será lançado na terça-feira. A obra, de 342 páginas e publicada pela editora Simon Spotlight Entertainment, chega em um momento em que Madonna está sendo apontada como pivô da separação do jogador de beisebol Alex Rodriguez, do New York Yankees, com sua esposa, Cynthia Rodriguez, que solicitou o divórcio recentemente. Madonna emitiu no domingo um comunicado dizendo que não tem "nada a ver com as condições do casamento (de Rodriguez) ou com o caminho espiritual que ele escolheu seguir". A afirmação rebate as notícias de que ela teria introduzido o jogador à Cabala, uma corrente do judaísmo. Segundo Ciccone, apesar dos rumores de separação, Madonna e Ritchie se amam. O irmão da cantora acredita que o casal está "comprometido" a seguir casado, com a ajuda da Cabala.