Madonna altera data de show no Rio O show da cantora Madonna que estava marcado para ocorrer no dia 1.º de dezembro no Parque dos Atletas, no Rio, foi alterado para domingo, 2 de dezembro. A produtora do espetáculo, Time For Fun, e agenciadora Live Nation informaram a mudança das datas devido a readequação de agenda. Já as apresentações de Madonna nos dias 4 e 5 de dezembro, em São Paulo, e em 9 de dezembro, em Porto Alegre, foram mantidas conforme programado. Os shows da cantora são parte de sua nova turnê, "MDNA", que, atualmente, está se passando na Europa. São duas horas de espetáculo, com 22 dançarinos, gigantesco telão e mais de 700 figurinos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.