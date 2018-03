Madona nega romance com jogador e diz que não busca divórcio A popstar Madonna negou que esteja tendo um romance com o jogador de beisebol Alex Rodríguez, do New York Yankees, e disse em um comunicado à revista People, neste domingo, que não está pensando em se divorciar de seu marido, o cineasta britânico Guy Ritchie. Rumores de que o casal, residente em Londres, planejava separar-se estão circulando há meses, alimentados por notícias recentes de que ela havia contratado um advogado para obter o divórcio de Ritchie. "Meu marido e eu não estamos planejando nos divorciar", disse a cantora em comunicado à revista People. "Levei meus filhos a um jogo do Yankee. Não estou envolvida de modo algum em um romance com Alex Rodríguez. Não tenho nada a ver com a situação do casamento dele ou com o caminho espiritual que ele possa escolher seguir", disse ela. A People informou no domingo, citando fontes próximas, que a mulher de Rodríguez, Cynthia, deixou o jogador de beisebol por causa do suposto romance dele com Madonna. A especulação sobre o casamento de Madonna alcançou um ponto alto nas duas últimas semanas em Londres, quando o jornal Daily Mirror dedicou duas capas à situação do relacionamento do casal. Madonna, de 49 anos, e Ritchie, de 39, se casaram em dezembro de 2000 no Castelo de Skibo, no nordeste da Escócia. Eles se conheceram numa festa do cantor Sting (ex-Police) e sua mulher, Trudie Styler. O filho do casal já estava com vários meses de idade quando eles se casaram. Em 2006, Madonna entrou com um pedido de adoção de David Banda, um menino do Malauí, cuja mãe morreu pouco depois de seu nascimento. A adoção foi aprovada em maio por uma corte do Malauí. Madonna também tem uma filha, Lourdes, de um relacionamento anterior. Ela já foi casada antes disso com o ator de Hollywood Sean Penn, nos anos 1980. Madonna qualificou os rumores de fabricação da mídia. "Aprendi ao longo dos anos a não encarar com seriedade as acusações e as muitas falsas notícias sobre mim", disse ela à People. "Ficção e fato parecem ser percebidos como uma coisa pelas pessoas que lêem jornais e Internet."