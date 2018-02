Madeleine Peyroux volta a SP para apresentar último CD Sensação do jazz contemporâneo, Madeleine Peyroux volta a São Paulo para uma segunda apresentação que acontece amanhã no Via Funchal. Os ingressos, que oscilam de R$ 100,00 a R$ 400,00, ainda estão à venda, mas, segundo a assessoria da casa, devem se esgotar até amanhã. Para este show, a cantora norte-americana traz aos fãs paulistanos as canções de seu último disco ?Half the Perfect World?, lançado no ano passado e que ela definiu como um ?uníssono de alegria?. Em seu primeiro show na capital paulista, Madeleine Peyroux ainda não era tão conhecida do grande público brasileiro, apesar de já ser apontada internacionalmente como um talento do gênero pela crítica. Na ocasião, ela divulgou seu segundo CD ?Careless Love? (2004) para uma pequena platéia. Desta vez, deve encher o Via Funchal. Com ?Half the Perfect Word? a cantora distancia as comparações com Billie Holiday, apesar da similar potência vocal. Do novo disco, estão previstas canções como ?I''m All Right? (parceria com Larry Klein e Walter Becker) e ?The Summer Wind?, que deverá ser mais conhecida do público, por tocar na trilha sonora da novela da TV GLobo, ?Paraíso Tropical?. Serviço Madeleine Peyroux. Via Funchal. Rua Funchal, 65. Tel (11) 3188-4148. Terça-feira, às 21h30. De R$ 100,00 a R$ 400,00.