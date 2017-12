Madeleine Peyroux faz show único na Via Funchal, em SP

"Madeleine Peyroux não canta, ela toma posse das canções. Alguém disse isso uma vez, e não é possível achar nada mais exato", escreveu o crítico Jotabê Medeiros, do Estadão, no ano passado, por ocasião do lançamento de seu terceiro álbum, Half the Perfect World (Universal Music). A canção que dá título ao disco é do bardo Leonard Cohen. "Um dos mestres a quem ela agradece nas notas do disco, além de outros ‘loucos pensadores’. Dedilhado acústico, costurado por um pianinho, maravilhosa. Há ainda uma outra de Cohen, Blue Alert, talvez uma das mais bonitas do disco inteiro", destaca o crítico. A casa de shows Via Funchal confirma show único da cantora, que nasceu na Geórgia e viveu em Paris dos 13 aos 22 anos, no dia 18 de setembro, às 21h30. Seu último e elogiado CD Half the Perfect World, lançado no ano passado. Antes vieram Careless Love e Dreamland, mostrando a influência de Billie Holiday e Bessie Smith. Madeleine Peyroux - 18 de setembro, 21h30. Rua Funchal, 65 - Vila Olímpia. www.viafunchal.com.br, horário da bilheteria: das 12h às 22h (de segunda à domingo). Preços: Platéia VIP: R$ 400,00; Platéia 1: R$ 300,00 ; Platéia 2: R$ 250,00; Platéia 3: R$ 180,00; Platéia Lateral: R$ 100,00; Mezanino Central: R$ 200,00; Mezanino Lateral: R$ 150,00; Camarote: R$ 400,00. CC.: Visa, Mastercard, Diners e AMEX (American Express). CD: Visa Electron, Cheque Eletrônico da Rede 24 horas. Informações e venda: www.viafunchal.com.br; (11) 3188-4148 (Call Center); (11) 3897-4456 (Fui Passear). Ponto de venda: Newness (Livros e Revistas) - Av. Yojiro Takaoka, 4528 - Loja 02 - La Ville Mall (Alphaville-Santana do Parnaíba) - Somente CC. (Mastercard, Diners, Visa e AMEX). Taxa de Conveniência: 18%.